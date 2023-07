Wimbledon 2023, day 2: Rybakina inizia la difesa del titolo, Murray sogna in grande. Dieci gli azzurri impegnati

E’ il giorno di due grandi ritorni sul Centre Court di Wimbledon per questo martedì della seconda settimana. Uno, atteso, è certamente quello di Elena Rybakina, che dodici mesi fa sorprese tutti nella sua cavalcata verso il trionfo ai Championships e che ora si ritrova ad essere tra le prime tre giocatrici del mondo. La tennista di passaporto kazako ha avuto qualche problema fisico di troppo nelle ultime settimane, ma punt ad iniziare nel migliore dei modi la sua difesa del titolo contro la statunitense Shelby Rogers. Poco prima, intorno alle 14:15, ci sarà spazio però per l’otto volte campione del torneo Roger Federer, che verrà celebrato nel torneo in cui ha fatto la storia.

Nel corso del pomeriggio riflettori puntati anche sul derby britannico tra Murray e Peniston, con il campione delle edizioni 2013 e 2016 che ha deciso di saltare il Roland Garros e prepararsi al meglio per regalarsi la possibilità di un grande torneo davanti al suo pubblico. Il warm-up è andato alla grande, con due titoli conquistati a livello challenger: ora c’è la prova del nove. A chiudere la giornata sul Centre Court la seconda testa di serie del tabellone femminile Aryna Sabalenka opposta all’ungherese Udvardy.

Court 1 per Carlos Alcaraz per il su esordio contro Jeremy Chardy, che secondo indiscrezioni provenienti dai media francesi giocherà il suo ultimo torneo della carriera. Campo di prestigio anche per Cameron Norrie contro l’ostico ceco Machac, nel mezzo invece toccherà alla finalista della passata edizione Ons Jabeur, che se la vedrà con la polacca Magdalena Frech.

ORDINE DI GIOCO DAY 2

Sarà una giornata entusiasmante – pioggia permettendo – anche per i colori azzurri, con ben otto rappresentanti protagonisti presso l’All England Lawn Tennis & Croquet Club. Ad aprire le danze il match più atteso, ovvero il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Difficile fare previsioni, considerando i dubbi che vertono sulle condizioni dell’ex finalista del torneo. La speranza è che – come lui stesso si è augurato in conferenza stampa – possa tornare a stare ben dal punto di vista fisico e a divertirsi in campo, cosa che non è successa poche settimane fa a Stoccarda. Per quanto concerne l’esito del match, Sonego ad oggi parte obbligatoriamente con i favori del pronostico.

In campo maschile saranno impegnati altri due nostri portacolori. Marco Cecchinato – da sempre poco competitivo sull’erba – è chiamato ad una vera e propria impresa contro il cileno dal grande servizio Nicolas Jarry. Decisamente di più sono le chances di Matteo Arnaldi, che dopo aver conquistato la sua prima vittoria in uno slam a Parigi ora ha l’occasione di ripetersi anche sui prati londinesi. Contro l’iberico Roberto Carballes Baena se la gioca ampiamente e la bilancia pende anche verso di lui.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

Tra le donne gli occhi sono puntati su Camila Giorgi, di gran lunga l’italiana che in faretra le maggiori possibilità su questi campi. Il sorteggio non è stato dei migliori, dato che al secondo turno potrebbe già esserci la seconda favorita del tabellone Aryna Sabalenka, ma per questo motivo l’obettivo deve essere quantomeno superare l’esordio e poi regalarsi una chance contro la bielorussa. Contro Gracheva è un match non banale, ma che la marchigiana deve puntare a vincere. Buone possibilità anche per Lucia Bronzetti, che la scorsa settimana a Bad Homburg ha dimostrato di poter giocare bene anche sull’erba. Affronterà la romena Cristian, tornata nel 2023 dopo un terribile infortunio e già alle porte delle 100, ma proveniente da una striscia di quattro eliminazioni al primo turno.

Jasmine Paolini ha obiettivamente poche speranze contro una Petra Kvitova rinata in questa prima parte di stagione (in cui è rientrata nelle 10) e che tra questi vialetti ha vissuto le più belle sensazioni della sua carriera da professionista. La due volte vincitrice del torneo non può non essere considerata una delle prime cinque favorite della manifestazione. Per Sara Errani invece ci sarà la statunitense Madison Brengle in un match giocabile. Le due si sono affrontate dodici mesi fa sull’erba di Gaiba e in quel frangente l’azzurra ebbe la meglio al fotofinish per 7-5 al terzo. Causa pioggia è stato posticipato ad oggi anche l’esordio di Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto, attese rispettivamente da Anett Kontaveit e Camila Osorio in due test complicati.

Tra gli altri incontri di giornata spunta senza dubbio la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem, fino a un paio di anni fa un match da fasi finali di uno slam. L’austriaco nonostante sia tornato ormai da tempo sul circuito dopo gli infortuni sta facendo una tremenda fatica a tornare su ottimi livelli e sull’erba quest’anno ha giocato solo ad Halle perdendo da Zverev in due set. Non se la passa meglio in questo momento il greco, con un solo successo ottenuto nei tre tornei erbivori che hanno preceduto i Championships. Esordio anche per Holger Rune contro la wild card britannica Loffhagen.