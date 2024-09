US Open 2024, Sabalenka: “Sono riuscita a controllare le mie emozioni, contro Pegula sarà una grande finale”

“E’ stata una partita molto difficile, soprattutto alla fine del secondo set. L’atmosfera in campo mi ha ricordato quella della finale dello scorso anno, ma sono riuscita a controllare le mie emozioni e chiudere in due set: sono molto felice di aver imparato la lezione“. Così in conferenza stampa Aryna Sabalenka dopo la vittoria ai danni di Emma Navarro grazie alla quale tornerà a giocare la finale dello US Open.

“L’anno scorso è stata una lezione molto dura, ma stavolta ho detto ‘No, Aryna, questo non succederà più. Devi controllare le tue emozioni e concentrarti su te stessa’. E poi c’era gente che faceva il tifo per me, quindi ho cercato di concentrarmi su di loro – ha aggiunto la bielorussa – Nonostante in passato non sia riuscita a sfruttare varie opportunità, amo New York e mi piace tornarci. Amo l’Arthur Ashe Stadium e il pubblico, ogni volta che sono qui guardo solo il lato positivo e ogni volta spero che un giorno potrò tenere tra le mani questo meraviglioso trofeo“.

Sulla scelta di saltare i Giochi Olimpici: “Non avrei potuto giocare in ogni caso perché mi sono infortunata prima di Wimbledon, ma comunque qualcosa devi pur sacrificare e la mia scelta è ricaduta sulle Olimpiadi. Non mi pento della mia decisione: ho trascorso una vacanza fantastica, ho recuperato dall’infortunio e sono riuscita a resettare la mente per ricominciare da capo in vista della stagione sul cemento“.

Infine, sulla sua prossima avversaria, Jessica Pegula: “Abbiamo avuto molti grandi incontri in passato, partite davvero dure e intense. Ha mostrato un tennis fantastico e recentemente abbiamo giocato a Cincinnati. È stata una partita molto difficile, anche se l’ho chiusa in due set; non è stato comunque così facile. Direi che sta giocando il suo miglior tennis e penso che sia tornata sulla strada giusta. E’ in una forma incredibile e sarà un altro grande incontro con lei. Non vedo l’ora di scendere in campo“.