US Open 2024: Fritz per la prima volta in semifinale Slam con merito, Zverev esce di scena

E’ Taylor Fritz il primo semifinalista degli Us Open 2024 ed è di sicuro una novità assoluta, visto che per la prima volta entra tra i migliori quattro in un torneo Slam. Lo statunitense ha estromesso Alexander Zverev, troppo altalenante oggi e non capace di sfruttare una grande occasione una volta apertosi e non poco il tabellone, in quattro set col punteggio di 6-7(2) 6-3 4-6 6-7(3) dopo tre ore e mezza di gioco. In semifinale per il beniamino di casa a Flushing Meadows potrebbe esserci o il connazionale Frances Tiafoe, e vorrebbe dire vedere un tennista a stelle e strisce in finale nel proprio torneo, oppure il sempre insidioso e solidissimo Grigor Dimitrov.



Fritz apre sull’Arthur Ashe tenendo la battuta a trenta, Zverev invece tiene il servizio a zero e poi costringe lo statunitense ai vantaggi, ma senza palle break il padrone di casa sale sul 2-1. Con una gran palla corta Fritz mette poi le basi su una palla break che Zverev annulla, poi frutta il suo servizio ed è 2-2. Se l’americano riesce a servire a zero, il tedesco va in difficoltà e tentenna passando ancora una volta dai vantaggi. Con un gran rovescio incrociato e tanta scioltezza, Fritz tiene la battuta a quindici. Si entra nelle fasi calde ed entrambi cominciano a concedere pochissimo in risposta: qualche quindici qua e là fino al dodicesimo game in cui Zverev finisce sotto 0-40 e concede tre palle set, ma riesce a salvarle e a trascinare tutto al tie-break, dove comunque patisce una sonora lezione. Nel secondo set il tedesco apre male, sotto 15-30 poi serve bene ed evita guai, a trenta anche Fritz, poi turno velocissimo al servizio di Zverev che nel quarto game mette a referto il punto più bello del match e non solo: in allungo disperato fa rientrare la palla con una traiettoria senza senso e si porta sul 15-30, quindi fase interlocutoria con entrambi senza patemi d’animo in battuta fino ai vantaggi ai quali nel settimo game Zverev è trascinato da Fritz, salvando tutto grazie alle prime e senza concedere palla break. Che arriva, inaspettatamente, in suo favore: Sasha spinge forte e non perdona, si porta sul 5-3 e va a servire per il set, vincendolo 6-3 con un nono gioco magistrale. Nel terzo set succede di tutto: Fritz risale la china e apre con il break immediato e portandosi sul 3-0, poi però ecco la pronta reazione da parte del tedesco, che trova il controbreak e pareggia i conti sul 3-3. L’americano è il primo a tentennare nuovamente al servizio ma alla fine conserva la battuta, va in tilt invece Zverev nel decimo game e riparte sotto da 0-40, annulla tutte e tre le palle break, ne annulla una quarta, poi deve arrendersi alla quinta opportunità per il rivale, che vince così il terzo set. Forte di questo vantaggio, Fritz gioca con molta concentrazione in un quarto set nel quale concede pochissimo al servizio, da zero a trenta, mentre è un po’ più in difficoltà Zverev, che comunque riesce a portare tutto al tie-break per provare a prolungare tutto al quinto set: così non è, perché il padrone di casa scappa avanti di due minibreak e poi chiude i giochi sul 7-3 sul dritto largo di Sasha.