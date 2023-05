Tsitsipas si separa da Philippoussis dopo meno di un anno

Dopo meno di un anno dall’annuncio della partnership, si separano le strade fra Stefanos Tsitsipas e Mark Philippoussis. L’australiano ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver abbandonato il team del giocatore greco: “Grazie per l’opportunità di aver fatto parte della tua squadra. È stato un grande viaggio e una grande esperienza, sono fiero di ciò che abbiamo raggiunto insieme nel breve periodo di tempo che abbiamo avuto. Ti auguro salute, felicità e successi per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo!”. Ancora ignoto il motivo della separazione tra i due, particolare il timing perché stiamo per entrare nella stagione sull’erba, dove è importante la discesa a rete, fattore su cui stava insistendo il tecnico ex numero otto al mondo per migliorare il gioco dell’ellenico.