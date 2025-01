Dopo oltre 1000 giorni, Naomi Osaka torna a disputare una finale a livello Wta. La tennista giapponese ha infatti iniziato nel migliore dei modi il 2025, raggiungendo l’atto conclusivo sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Tutto facile nella semifinale contro Alycia Parks – chiamata al doppio impegno a causa del rinvio del suo quarto di finale per pioggia -, finita 6-4 6-2 in 1h13′ di gioco. Per Osaka si tratta della prima finale dal torneo di Miami del 2022 (andato in scena nel mese di marzo) ma anche della prima finale da quando è diventata mamma.

La sua avversaria non sarà americana (ed è una notizia dato che ce n’erano ben sei ai quarti), bensì la danese Clara Tauson, quinta forza del seeding. Anche lei è dovuta scendere in campo due volte ma ha faticato meno. Innanzitutto ha completato l’opera contro la prima testa di serie Madison Keys, battuta con il punteggio di 6-4 7-6 dopo che il match era stato sospeso sul 4-3 nel secondo set. In seguito ha domato per 6-3 6-4 Robin Montgomery in circa un’ora e mezza di gioco. Per lei si tratta della quarta finale in carriera a livello Wta, ma è solo la sua prima sul cemento outdoor.

Precedenti, orario e dove vedere la finale Tauson-Osaka

Naomi Osaka e Clara Tauson non si sono mai affrontate in carriera, pertanto la finale del Wta 250 di Auckland sarà un confronto inedito. Il match è in programma nella giornata di domenica 5 gennaio, alle 05:00 ore italiane, e sarà visibile su Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Sarà poi possibile seguire la finale anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 2.853

SECONDO TURNO – € 3.989

QUARTI DI FINALE – € 6.535

SEMIFINALE – € 11.479

FINALISTA – € 20.602

VINCITRICE – € 34.810

Sabalenka-Kudermetova a Brisbane

Si prospetta decisamente meno equilibrata la finale del Wta 500 di Brisbane, torneo che la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha dominato dal primo all’ultimo 15 giocato. Nessun set perso nel suo cammino dalla tigre di Minsk, la quale non ha tremato neppure in semifinale contro l’ostica Mirra Andreeva, che l’aveva sconfitta nell’ultimo confronto al Roland Garros. 6-3 6-2 il punteggio in favore di Sabalenka, protagonista dell’inizio di 2025 e per il secondo anno consecutivo in finale nel torneo australiano.

Se l’anno scorso trovò Elena Rybakina a sbarrarle la strada, tutto lascia pensare che le cose andranno diversamente quest’anno. La sua avversaria proviene infatti dalle qualificazioni e risponde al nome di Polina Kudermetova (da non confondere con Veronika, ex top 10). Seconda rivale russa consecutiva dunque per Sabalenka, che scenderà in campo nettamente favorita.

Non va tuttavia sottovalutata la classe 2003 di Mosca, capace di disputare un torneo sensazionale e approdare in finale contro ogni pronostico. Considerando anche le qualificazioni, sono ben sette le vittorie consecutive ottenute dalla 23enne, che nella notte italiana ha avuto la meglio sull’ucraina Anhelina Kalinina per 6-4 6-3. A prescindere da come andrà la finale, la russa è già certa di ritoccare il proprio best ranking e debuttare in top 60: virtualmente è numero 57 con un balzo di ben 60 posizioni.

Precedenti, orario e dove vedere la finale

Non ci sono precedenti tra Aryna Sabalenka e Polina Kudermetova, che a Brisbane si incontreranno dunque per la prima volta. La finale sarà visibile su Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Si potrà vedere la finale anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). L’appuntamento è per la giornata di domenica 5 gennaio alle 06:00 ore italiane.

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 10.227

SECONDO TURNO – € 12.638

TERZO TURNO – € 17.021

QUARTI DI FINALE – € 33.563

SEMIFINALE – € 66.791

FINALISTA – € 115.780

VINCITRICE – € 184.575