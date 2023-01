Tennis, Kyrgios operato al ginocchio con successo: “Obiettivo tornare a Indian Wells”

Nick Kyrgios è stato operato al ginocchio sinistro con successo, come comunicato dal proprio manager Daniel Horsfall. Il numero 21 del mondo si era detto devastato quando, alla vigilia del suo debutto agli Australian Open, aveva dovuto comunicare il proprio forfait in seguito di questo infortunio, una lacerazione del menisco laterale e di una ciste alla cartilagine che non gli stanno permettendo di dare il via alla sua stagione. “Non avremmo potuto essere più felici del risultato – ha aggiunto il manager del finalista in carica di Wimbledon -. Ora faremo di tutto per una pronta ripresa e puntiamo al ritorno a Indian Wells“. Il masters 1000 di Indian Wells, torneo in cui il nativo di Canberra punta a rientrare, si disputerà dall’8 al 19 marzo.