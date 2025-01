Si apprestano a giungere alla conclusione i quattro tornei di tennis di scena in Oceania nella settimana che precede l’Australian Open. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio sono infatti andati in scena gli incontri di secondo turno che hanno delineato il quadro dei quarti di finale. Purtroppo gli unici due azzurri rimasti in corsa (Luca Nardi e Lorenzo Sonego) sono stati eliminati, ma comunque non è mancato lo spettacolo e tra Adelaide, Auckland e Hobart ci sono state tante battaglie avvincenti, caratterizzate anche da risultati inattesi. Ecco cosa è successo.

Atp Adelaide

L’eroe di giornata è il beniamino del pubblico Thanasi Kokkinakis, che vince una battaglia di tre ore con Tomas Etcheverry e accede ai quarti di finale. All’australiano fa bene l’aria di casa e lo dimostrando portando a casa un gran match, risoltosi solo al tie-break del terzo set. Il suo prossimo avversario sarà l’americano Korda, che ha inaugurato la stagione con un successo ai danni di Davidovich Fokina. Vincono anche gli altri americani Paul e Giron, mentre si ferma Nakashima, ko contro l’australiano Hijikata. Avanti infine Auger-Aliassime, Kecmanovic e Bonzi (questi ultimi due si affronteranno nei quarti).

Atp Auckland

Esce di scena il campione in carica, Alejandro Tabilo. A sconfiggerlo è il qualificato Nishesh Basavareddy, che dopo l’ottimo finale di 2024 culminato con la qualificazione alle Next Gen Finals, dimostra ottime cose anche a livello Atp. Una sola vittoria su quattro per l’Argentina (Diaz Acosta, nel derby con Baez), che perde Cerundolo (contro Carballes Baena) e Navone (contro Borges). Gael Monfils regala ancora spettacolo a 38 anni ed elimina Struff, mentre Ben Shelton comincia la stagione con una sconfitta: ad estrometterlo dal torneo è il ceco Mensik, che vince dopo una battaglia di 2h40′ con lo score di 7-6 4-6 7-5.

Wta Adelaide

Buona la prima per Jessica Pegula ed Emma Navarro, esentate dal primo turno, che debuttano con una vittoria, rispettivamente ai danni di Sakkari e Alexandrova. Ai quarti anche altre due americane: Krueger (che supera Badosa) e Keys (che rimonta Ostapenko). Bencic esce di scena contro Samsonova, mentre una sfortunatissima Vondrousova vince il primo set contro Shnaider ma poi è costretta al ritiro: per lei si trattava del primo torneo al rientro dopo un lungo infortunio. Out infine Ons Jabeur, sconfitta in due set piuttosto netti da Putintseva (6-2 6-4).

Wta Hobart

Altro successo in tre set per la numero uno del seeding, l’ucraina Yastremska, che supera Li e si regala i quarti ancora con un’americana: McCartney Kessler. Promette spettacolo il derby tra teste di serie Anisimova-Avanesyan (rispettivamente la 3 e la 6), mentre Elise Mertens supera comodamente Zarazua e raggiunge nei quarti la russa Kudermetova. Infine, show della classe 2006 Maya Joint, la quale lascia appena 2 giochi a Magda Linette: la sua prossima avversaria sarà Sofia Kenin, vittoriosa in tre set su Blinkova.

Dove vedere i tornei maschili

La diretta televisiva dei due tornei ATP di questa seconda settimana del 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.

Dove vedere i tornei femminili

La diretta televisiva dei WTA di Adelaide e Hobart è affidata a Sky Sport, che monitora gli appuntamenti tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire i tornei anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.