Giornata di semifinali quella di venerdì 10 gennaio nei tornei di tennis in programma questa settimana tra Australia e Nuova Zelanda. E’ quasi tutto pronto per l’inizio degli Australian Open nella giornata di domenica e giovedì notte si sono svolti i sorteggi: questo vuol dire che i tornei della settimana devono obbligatoriamente concludersi di sabato, motivo per il quale venerdì è già tempo di semifinali. Andiamo allora a scoprire, torneo per torneo, dal combined di Adelaide all’Atp di Auckland, passando per il Wta di Hobart, orari italiani e palinsesto delle otto sfide in totale che decreteranno gli altrettanti finalisti dei quattro appuntamenti oceanici.

IL PROGRAMMA DEL COMBINED DI ADELAIDE

Con Adelaide il fuso orario, curiosamente, è di nove ore e mezza con l’Italia. Il torneo è un combined 500, dunque in campo si alterneranno uomini e donne dei due tornei Atp e Wta. Sul campo centrale si parte alle ore 04.30 della notte con la prima semifinale femminile, quella tra la statunitense Madison Keys e la forte russa, ma con un rapporto molto stretto con l’Italia, Liudmila Samsonova. Non prima delle ore 06.30 scenderanno in campo gli uomini per la prima semifinale maschile: il numero uno del tabellone, lo statunitense Tommy Paul, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime in un match incerto e che può valere un quarto di finale Slam.

Non prima delle ore 9 italiane ecco in campo di nuovo le donne per la seconda semifinale femminile: da una parte la numero uno del tabellone, la statunitense Jessica Pegula, dall’altra la kazaka di origini russe Yulia Putintseva, che all’ora di pranzo italiana di giovedì, quando era piena notte inoltrata in Australia, ha piegato la resistenza della russa Shnaider. Il programma di Adelaide si chiuderà con la seconda semifinale maschile, non prima delle ore 11.30 del mattino italiano, in cui si affronteranno il serbo Miomir Kecmanovic e il favorito statunitense Sebastian Korda, numero due del seeding. In sostanza, in ogni match ci sarà almeno un giocatore di nazionalità Usa.

Non è finita qui però: sul campo 1, come secondo match a partire dalle ore 03.30 italiane, in campo il doppio azzurro formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che se la vedranno con i numeri uno del tabellone, il fortissimo duo Arevalo/Pavic, con l’obiettivo di volare in finale per proseguire nel solco del finale di 2024.

AD AUCKLAND SI FINISCE PRIMA

Ci sono ben dodici ore di fuso orario tra la località neozelandese e l’Italia. Dunque, si comincia e si finisce prima con le due semifinali maschili in programma in questo torneo Atp 250. All’1 di notte italiana c’è la sorpresissima statunitense, il qualificato, Nishesh Basavareddy che se la vedrà contro l’espertissimo francese Gael Monfils in uno scontro generazionale. A seguire, ecco il portoghese Nuno Borges contro un altro qualificato come il belga Zizou Bergs e dunque già all’alba conosceremo i nomi dei due finalisti ad Auckland.

HOBART EMETTE I PROPRI VERDETTI

C’è infine da passare in rassegna il torneo Wta 250 di Hobart, in Australia. Si parte alle 3 di notte italiana con un doppio, a seguire c’è il primo singolare tra la statunitense McCartney Kessler e l’armena Elina Avanesyan, mentre a seguire l’australiana Maya Joint sfiderà quella che è la favorita, viste le quattro semifinaliste rimaste, per la vittoria del titolo, vale a dire l’esperta belga Elise Mertens, numero due del seeding australiano.