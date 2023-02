Tennis, Binaghi: “Berrettini tornerà a farci sognare, sull’erba è tra i migliori al mondo”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, è intervenuto a ‘La politica nel pallone‘ su Rai Gr Parlamento dichiarando: “Qualche anno fa avremmo detto ‘meno male un italiano agli ottavi di un grande slam’, oggi le prospettive sono cambiate. Diciamo che i nostri giocatori ci hanno abituato bene. Berrettini tornerà a farci sognare ancora, sull’erba è tra i primissimi al mondo e sulle altre superfici è un giocatore di altissimo livello. Penso sia l’anno giusto per fare un exploit”.

E sul Padel ha affermato: “E’ una cosa eccezionale: ha oggi 1 milione di praticanti, mentre 3 milioni sono quelli del tennis. Estrapolando i dati, credo che sia ragionevolmente ipotizzabile che nel giro di 3 o 4 anni il padel possa superare il tennis”. Poi Binaghi ha concluso: “Siamo la federazione che cresce di più nei numeri, ma noi vogliamo anche arrivare in vetta nei risultati. Gli Internazionali? Prima di essere superati dall’ultima edizione della F1 a Monza, avevamo il record della biglietteria sia come fatturato sia come numero di paganti nella storia dello sport italiano. Quest’anno siamo a +47%”.