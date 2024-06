Sorteggio Atp Halle 2024 in tv: data, orario, canale e diretta streaming con Sinner

La data, l’orario, il canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Halle 2024, evento in programma da lunedì 17 a domenica 23 giugno sull’erba della città tedesca. Torneo che segna il ritorno in campo di Jannik Sinner, per la prima volta da numero uno al mondo. Sarà anche l’unico evento ufficiale al quale l’altoatesino parteciperà in preparazione a Wimbledon. Un tabellone davvero competitivo, con al via diversi top-10 quali Zverev, Medvedev, Rublev, Hurkacz e Tsitsipas.

ENTRY LIST DEL TORNEO

La cerimonia del sorteggio andrà in scena sabato 15 giugno ad orario ancora da definire. Non è prevista una copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti. Sarà possibile, tuttavia, seguire tutti gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo tedesco. In alternativa, Sportface.it monitorerà minuto per minuto l’evento, fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, seguirà le partite di Sinner e quelle degli altri azzurri per tutta la durata della settimana attraverso news, live, highlights e le parole dei protagonisti.