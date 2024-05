Sinner-Gasquet in serata sullo Chatrier: l’azzurro cerca buone sensazioni e risposte dall’anca

E’ ricaduta su Sinner–Gasquet la scelta degli organizzatori per quanto riguarda la sessione serale sullo Chatrier, che solitamente ospita il match del giorno. Nonostante ci fossero altre sfide interessanti (Swiatek-Osaka su tutto), è difficile dargli torto visto che si affrontano due giocatori amati dagli appassionati di tennis e a caccia di una vittoria che vorrebbe dire molto. Jannik ha debuttato con una comoda vittoria in tre set contro Eubanks, ma è ancora alla ricerca di risposte dall’anca. Al ritorno in campo dopo 27 giorni non gli ha dato fastidio né creato problemi, ma questo match si giocherà in condizioni diverse (appunto di sera) e bisogna vedere come reagirà. Inoltre, anche dal punto di vista tennistico sono arrivate poche risposte al primo turno visto che Eubanks non aveva i mezzi per opporre resistenza ed ha ceduto in tre rapidi set.

Dall’altra parte della rete, Sinner troverà dunque il beniamino del pubblico di casa, un veterano alla 20^ partecipazione in carriera al Roland Garros che a quasi 38 anni riesce ancora a togliersi belle soddisfazioni. Al primo turno ha infatti battuto contro pronostico Borna Coric e l’ha fatto sempre in uno degli stadi principali (sul Lenglen), mandando in visibilio il pubblico francese. Ripetersi contro Sinner è quasi impossibile (e si potrebbe anche togliere il quasi), ma da Gasquet ci si può comunque aspettare un buon match, magari sulla falsa riga di quello disputato contro Alcaraz in Australia. Un ottimo primo set perso al tie-break e poi altri due parziali in cui ci ha provato ma si è dovuto limitare a salvare la faccia ed evitare bagel. Certo, per Jannik sarà fondamentale vincerlo il primo set perché andare in svantaggio contro un tennista che gioca in casa, nonostante tutto, non è mai una buona idea.

Le quote del match danno un’idea ben precisa su ciò che aspettarsi, con una vittoria di Gasquet che paga tra le 12 e le 17 volte la posta in palio. E neppure i precedenti sorridono a Gasquet, sconfitto lo scorso anno prima a Indian Wells e poi ad Halle, contro un Sinner che però non era neanche lontanamente paragonabile a quello attuale. Si tratterà dunque del primo confronto su terra battuta e in palio ci sarà un posto al terzo turno contro Wawrinka o Kotov. Sinner vuole scacciare i fantasmi dello scorso anno – quando fu sconfitto proprio al secondo turno da Altmaier – e proseguire il suo cammino, sempre con un occhio al numero uno del mondo. Gasquet invece sogna di regalarsi una notte indimenticabile sullo Chatrier e, pur consapevole che servirà un miracolo sportivo per vincere, potrebbe accontentarsi quantomeno di battaglia per alcuni set contro un avversario di tanti anni più giovane. Appuntamento alle ore 20:15 sotto le luci dello Chatrier.