Qualificazioni Masters 1000 Toronto 2023, Arnaldi al turno decisivo: battuto Kovacevic in due set

Sorride Matteo Arnaldi nelle qualificazioni del Masters 1000 di Toronto. Il 22enne sanremese, n.65 del ranking, ha battuto all’esordio 6-4 6-4 lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 129 Atp, e può accedere al turno decisivo. Una vittoria maturata in un’ora e tredici per l’azzurro che nel primo set firma il break al terzo game, mancando anche due opportunità per il 4-1. Arnaldi è comunque bravo a difendere con autorità il break di vantaggio e a chiudere sul 6-4. Identico il copione del secondo set: l’italiano strappa la battuta al terzo gioco e non concede palle break. Domenica il ligure cercherà un posto nel main draw con il croato Matija Pecotic, n.435 del ranking, entrato come ‘alternate’ (nessun precedente in carriera).