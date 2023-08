Atp Los Cabos 2023, Tsitsipas trionfa in finale contro De Minaur: decimo titolo in carriera

È Stefanos Tsitsipas a fare festa all’Atp di Los Cabos dopo una finale vinta in due set (6-3 6-4) contro Alex de Minaur. Sul cemento messicano il numero 5 del ranking mondiale può così sollevare il suo primo titolo della stagione, il decimo della carriera, in una partita durata poco meno di un’ora e mezza. Tutto facile o quasi per il greco. Dopo uno scambio di break tra il quarto e il quinto game, Tsitsipas strappa il servizio nuovamente e chiude i conti sul 6-3. Nel secondo set, il greco sale 2-0 (con De Minaur che deve salvare tre palle del 3-0 da 0-40). Al sesto game c’è un campanello d’allarme per Tsitsipas che cede la battuta a zero, ma reagisce realizzando un break decisivo sul 4-4. Al secondo match point, poi, il greco non perdona.

“Siamo riusciti a dare spettacolo durante una grande finale. Alex è un grande giocatore. Ho cercato di essere al mio livello migliore e di giocare un’ottima partita”, le parole a caldo di Tsitsipas che in carriera non ha mai perso contro De Minaur. Per il classe 1998 si tratta anche del primo titolo sul cemento da quello ottenuto a Marsiglia nel febbraio 2020.