Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023: Cecchinato, Vavassori e Zeppieri al turno decisivo

Giornata in chiaroscuro per il tennis italiano nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2023. Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri hanno infatti portato a casa i loro rispettivi match e sono approdati al turno decisivo. I due si trovano però nello stesso spicchio di tabellone, dunque saranno proprio loro a sfidarsi per un posto nel main draw. Cosa vuol dire ciò? Che l’Italia avrà almeno un altro giocatore nel tabellone principale. Cecchinato ha superato in tre set il kazako Skatov con il punteggio di 3-6 6-2 6-3, mentre Zeppieri ha avuto la meglio dello slovacco Kovalik, sempre in tre set, per 6-4 4-6 6-4.

Con loro è approdato al turno decisivo anche Andrea Vavassori, che ha estromesso dal tabellone il numero quattordici Virtanen con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-2. Grande prestazione al servizio per il piemontese, che in queste ultime settimane è in gran forma e bravo a reagire mentalmente dopo aver perso il tie-break del secondo parziale. Ora c’è una buona chance di qualificazione contro il brasiliano Meligeni Alves, che a sorpresa ha fatto fuori la giovane promessa francese Van Assche.

Il rimpianto del giorno riguarda Francesco Passaro, che ha sprecato molto prima di arrendersi al terzo set contro Benoit Paire. L’azzurro è apparso per buona parte del match in controllo, aggiudicandosi il primo parziale per 6-3 senza mai perdere il servizio e portandosi poi avanti di un break anche nella seconda frazione. Il classe ’01 umbro ha servito per il match sia sul 5-4 che sul 6-5, ma senza riuscire a chiudere, non concretizzando anche un match point. Perso il tie-break, poi nel terzo Paire dilagava, andando subito avanti 4-0, per poi chiudere 6-2.

Arrivano sconfitte – più nette – anche per Luca Nardi e Raul Brancaccio. Il giovane pesarere non è stato molto fortunato nel sorteggio, che l’ha posto di fronte a Jan-Lennard Struff, prima testa di serie del tabellone e autore di un gran torneo a Monte-Carlo. Nardi ha giocato alla pari con il suo avversario, che però è stato più bravo nei momenti decisivi con un break per set a fare la differenza. Peccato per l’ultimo game del 7-5 6-4 finale, dove Luca non ha sfruttato uno 0-40 in risposta. Senza appello il ko di Brancaccio, che non sta attraversando un ottimo periodo ed è stato sconfitta per 6-4 6-0 da Karatsev.

RISULTATI

TURNO DECISIVO

(2) Cecchinato vs (19) Zeppieri

Meligeni Alves vs Vavassori

PRIMO TURNO

(1) Struff b. Nardi 7-5 6-4

(22) Karatsev b. Brancaccio 6-4 6-0

(2) Cecchinato b. Skatov 3-6 6-2 6-3

(19) Zeppieri b. Kovalik 6-4 4-6 6-4

Meligeni Alves b. (3) Van Assche 6-3 7-6(4)

Vavassori b. (24) Virtanen 6-1 6-7(5) 6-2

Uchida b. (5) Muller 6-4 7-6(1)

(WC) Paire b. (20) Passaro 3-6 7-6(4) 6-2