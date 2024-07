Quali giocatrici italiane hanno vinto uno slam? Questa la domanda che inevitabilmente ci si pone in vista della finale di Wimbledon 2024, in cui Jasmine Paolini cercherà di aggiungersi a questa lista. Non sarà facile perché Barbora Krejcikova è una giocatrice esperta e partirà favorita secondo i bookmakers, ma sarà un impegno decisamente più alla portata rispetto alla finale di Parigi contro Swiatek. Per Paolini si tratta della seconda finale Slam consecutiva mentre per il tennis italiano addirittura la terza considerando quella raggiunta da Jannik Sinner in Australia. E questo per limitarci solo al singolare visto che anche in doppio non sono mancate le soddisfazioni tra Bolelli, Vavassori, Errani e la stessa Paolini.

LA CLASSIFICA DELLE VINCITRICI SLAM ALL-TIME

Quali giocatrici italiane hanno vinto uno slam? L’elenco completo

La prima azzurra della storia a laurearsi campionessa Slam è stata Francesca Schiavone, al Roland Garros nel 2010. Nel 2015, invece, ci è riuscita Flavia Pennetta agli US Open, peraltro in una finale tutta italiana contro Roberta Vinci. Qualora Paolini riuscisse a trionfare ai Championships, diverrebbe dunque la terza italiana di sempre a vincere uno Slam. Nell’attesa, Jasmine può godersi uno storico best ranking di numero 5 e un futuro che appare più roseo che mai visto il tennis che sta esprimendo in questa fase della sua carriera.

Francesca Schiavone 1 (Roland Garros 2010)

Flavia Pennetta 1 (US Open 2015)