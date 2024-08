Masters 1000 Montreal 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Montreal 2024, in programma da martedì 6 a lunedì 12 agosto. Dopo aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite, Jannik Sinner torna in campo e guida il seeding del torneo sul cemento canadese. Al via anche Carlos Alcaraz – che potrebbe però cancellarsi qualora arrivasse in fondo a Parigi – mentre non ci sarà sicuramente Novak Djokovic. Tra gli altri italiani ai nastri di partenza, spiccano Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

La copertura televisiva del Masters 1000 di Montreal sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le giornate di incontri attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine degli incontri per tutta la durata del prestigioso torneo canadese. Di seguito il programma completo dell’evento.

