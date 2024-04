Masters 1000 Montecarlo 2024: Djokovic piega De Minaur in due set e vola in semifinale

Vince il suo quarto di finale dei Masters 1000 Montecarlo 2024 il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Una prestazione maiuscola del quasi 37enne che chiude il match in due set (7-5 6-4) con De Minaur nonostante un piccolo infortunio al piede sinistro avvenuto durante il match. Tanto merito va all’australiano che mette in difficoltà Nole sin da subito ma la prestazione non basta a sovvertire i pronostici. Saranno da capire le condizioni del serbo, in attesa di vedere chi tra Humbert e Ruud sarà lo sfidante in semifinale.

Primo set lunghissimo che si gioca di fatto solo sui servizi, entrambi i tennisti concedono poco o nulla nei loro turni di battuta e ne viene fuori un estenuante botta e risposta fino al 5-5, quando il fuoriclasse serbo alza l’asticella e mette a segno una serie di punti clamorosi: prima la volée, poi la spaccata sulla difesa e infine in scivolata sotto rete. Proprio qui Djokovic accusa il problema che condizionerà il resto della sfida: il piede sinistro sulla scivolata del punto del 6-5 rimane impiantato a terra e non continua la sua corsa sulla terra causando una distorsione dolorosa al numero 1 al mondo. Nonostante ciò ottiene il primo break del match vincendo poi il set 7-5.

Nel secondo set De Minaur si fa sotto e spinge cercando di sfruttare le condizioni non perfette di Djokovic, dopo ben due break del serbo, che pare mettere l’ipoteca, ecco che l’australiano lo rimonta giungendo al nono game sul 4-4 e sfiorando il controbreak. In quel momento Nole tira fuori tutto quello che gli rimane, tutto l’arsenale che ha per chiudere un match che stava scappando di mano per via die quel piede impiantato minuti prima. Due game di fuoco: il primo perfetto al servizio, il secondo chiuso con una volée a due mani accolta dal pubblico con applausi scroscianti. E’ break, set e match, alla Djokovic.