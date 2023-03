Masters 1000 Monte-Carlo 2023: assenti nell’entry list Cilic, Kyrgios, Isner e Wolf

È stata ufficialmente pubblicata l’entry list del Masters 1000 di Monte-Carlo, primo dei grandi appuntamenti sulla terra rossa europea che avrà luogo dall’8 al 16 aprile. Sono presenti ben 44 dei primi 48 tennisti del mondo, più Gael Monfils, il quale ha usufruito del suo ranking protetto (35) e non avrà bisogno di richiedere una wildcard. Avrebbero potuto prendere questa decisione anche Stan Wawrinka, campione dell’edizione 2014, e Dominic Thiem, ma evidentemente i due sono entrati in contatto con gli organizzatori e sono certi di ricevere un invito ufficiale per la manifestazione. I 4 tennisti che, pur avendone diritto per classifica, hanno scelto di non iscriversi all’evento sono: Marin Cilic, Nick Kyrgios (entrambi alle prese con un infortunio al ginocchio), John Isner e JJ Wolf (entrambi per motivazioni non note attualmente).

MASTERS 1000 MONTE-CARLO – ASSENTI ENTRY LIST

22. Nick Kyrgios

24. Marin Cilic

39. John Isner

44. JJ Wolf

Altri assenti importanti: Stan Wawrinka, Dominic Thiem