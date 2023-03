Masters 1000 Miami 2023, Sinner: “Felice di come ho giocato. Devo essere meno prevedibile”

“Come una partita a scacchi”. Jannik Sinner non nasconde la sua soddisfazione dopo la vittoria in due set su Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha riscattato la sconfitta subita nell’unico precedente confronto con il bulgaro nel 2020 a Roma. “Posso essere molto felice del mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, occasioni in cui ho cercato di essere molto aggressivo. Grigor ha grande talento, è un giocatore molto intelligente, sono molto felice di come ho giocato”, spiega. Il presente sorride a Sinner, che ha le idee chiare su un prossimo futuro che potrebbe vederlo rientrare in top 10: “Ho bisogno di essere un giocatore meno prevedibile, ecco perché mi sforzo di inglobare cose nuove nel mio tennis. Si tratta di un investimento. Mi piace molto l’atmosfera di questo torneo e bisogna essere concentrati per adattarsi alle condizioni, quando c’è vento è tutto più complicato”, ha dichiarato. Negli ottavi Sinner affronterà Andrey Rublev: “Sarà una partita molto impegnativa, colpisce molto forte, ha un rovescio solido e so che dovrò giocare ad un livello molto alto e prestare attenzione al mio servizio”, ha detto l’italiano.