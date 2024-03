Masters 1000 e Wta Miami 2024, programma e ordine di gioco mercoledì 27 marzo: Sinner in campo alle 20

L’ordine di gioco e il programma di mercoledì 27 marzo per il Miami Open, torneo Masters 1000 e Wta 1000 combined in corso di svolgimento sul cemento della Florida. Tempo di quarti di finale, con gli ultimi due femminili che vedono impegnate Garcia contro Collins e Alexandrova contro Pegula. Spazio anche al maschile, con i primi due quarti che vedono scendere in campo i numeri 2 e 3 del seeding: Jannik Sinner trova Machac, mentre Medvedev è attesto dal test contro Jarry. Di seguito l’ordine di gioco completo dei match di singolare.

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 27 marzo (orari italiani)

STADIUM

ore 18.00 – (23) Garcia vs Collins

non prima delle 20.00 – (2) Sinner vs Machac

non prima delle 0.00 – (14) Alexandrova vs (5) Pegula

non prima dell’1.30 – (22) Jarry vs (3) Medvedev