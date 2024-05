Internazionali d’Italia 2024: Darderi lotta ma non basta, passa Zverev

Luciano Darderi lotta ma non basta: Alexander Zverev vince e avanza agli ottavi di finale negli Internazionali d’Italia 2024. 7-6(3) 6-2 il punteggio in favore del tedesco in un’ora e 48 minuti. Prova di carattere dell’italo argentino, che ha tenuto testa al numero 5 del ranking Atp per tutto il primo set, per poi cedere alla distanza. Il tedesco affronterà ora agli ottavi di finale Nuno Borges, che ha eliminato in rimonta Francesco Passaro.

LA CRONACA DEL MATCH – Primo set molto equilibrato, in cui a farla da padrone sono i servizi. Darderi fa vedere qualche bel colpo, soprattutto con il rovescio lungolinea e tiene i suoi turni di battuta senza troppi patemi. Lo stesso fa Zverev, molto preciso con la prima di servizio. La prima e unica chance di break arriva nel quinto game, ma l’italo argentino è bravo ad annullare la palla break con il dritto. Si arriva velocemente al tie break, dove l’equilibrio si spezza subito in favore di Zverev. Darderi recupera uno dei due mini break ma poi cede il passo al suo avversario, che chiude 7-3 con una gran volée. Nel secondo set Zverev sembra averne di più e nel quarto game trova il break che mette in discesa la partita. Darderi ha una chance per rientrare nell’incontro nel settimo game, ma il tedesco la annulla con il servizio e poi chiude 6-2.