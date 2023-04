Holger Rune: “Adoro giocare in Italia, c’è un’atmosfera fantastica”

“Ho giocato molti challenger in Italia, ad essere onesto la adoro. Gli italiani vanno pazzi per il tennis, sono super emotivi (come me) e creano un’atmosfera fantastica. Sento la stessa energia quando gioco in Coppa Davis”. Lo ha detto il talento danese Holger Rune in un’intervista esclusiva a Tennis Fever a proposito dei prossimi appuntamenti e anche di alcune critiche ricevute. “Credo ci sia dietro una montatura mediatica – sostiene -. Sui social media c’è una cultura del gossip, con regole da giungla. E la gente parla senza sapere nulla. Ecco com’è il mondo oggi. E io non sento il bisogno di far parte di quel mondo”.

La collaborazione con il super coach Patrick Mouratoglou potrebbe andare avanti: “Chi dice che Madrid sarà l’ultimo torneo con lui?”. Mentre su Sinner e Alcaraz spiega: “Sono grandi giocatori, entrambi molto dediti al lavoro”. E sul suo futuro le idee sono chiarissime: “Ho ambizioni e obiettivi molto elevati, voglio vincere tornei del Grande Slam“. Infine una battuta sul cambiamento del tennis: “Non tutti i tornei sono Wimbledon. Penso che il tennis debba accettare anche i tifosi più giovani che magari fanno più rumore – spiega il numero 7 del ranking – o quelli che non seguono le regole non scritte allo stesso modo della vecchia generazione. A qualcuno piace, a qualcuno non piace. È normale durante un cambiamento”.