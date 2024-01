Giorgia Meloni incontra Jannik Sinner: “Grazie per l’esempio che hai dato” (VIDEO)

Jannik Sinner ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “Grandissimo”, le parole del presidente del Consiglio, che ha abbracciato il nuovo campione degli Australian Open. “Ti voglio far rivedere una cosa”, esordisce Meloni che conduce il fuoriclasse azzurro verso uno schermo nel salone degli arazzi. Qui scorrono quelle immagini che Sinner ha sognato per una vita e che da domenica sono realtà per tutto il tennis mondiale: il punto finale, che lo ha portato alla vittoria in finale su Medvedev. “A quel punto stavamo tutti così, immobili…”, dice Meloni. “Che bello vivere quel momento”, risponde il campione di tennis che stende con la premier il Tricolore. “L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta”, scrive poi Meloni, postando il video sui social.

L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.

Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024