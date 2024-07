Federer: “Speriamo che Novak possa continuare a battere tutti i record”

L’ex numero 1 del mondo del tennis, Roger Federer, ha in questi giorni rilasciato molteplici interviste in vista della pubblicazione del suo nuovo documentario: “Federer: Twelve Five Days”.

Al podcast “What Now? con Trevor Noah“, lo svizzero ha parlato della sua decisione di rendere pubblico il materiale che ha registrato sui suoi ultimi giorni di carriera, culminati con il famoso match in doppio con Rafa Nadal nella Laver Cup. Inoltre, l’ex numero 1 del mondo, ha fatto riferimento al grande supporto di sua moglie, Mirka, per tutti questi anni: “Penso che la parte migliore sia che non doveva essere un film. Doveva essere solo per noi, per partire per i miei figli, per la mia squadra, per i miei amici, per poterlo rivedere un giorno. Il fatto è che sono stato molto felice, aperto con i media, sempre felice di scattare foto e parlare con tutti, ma ciò che è privato è privato. Nessuno viene a casa mia ed è un po’ vietato perché ho cercato di tenere fuori i miei figli il più possibile. Certo, sono venuti a guardare alcune partite, la gente a volte le guarda, ma ho cercato di mantenere la cosa più privata. Quando la mia carriera finì, la domanda era: ‘dove andrò in pensione?’ Ad un certo punto dell’estate sapevo che il mio piede non stava migliorando. E poi alcune persone in giro hanno pensato che forse avrei dovuto avere almeno una registrazione del finale. Non ho mai desiderato una troupe televisiva in vita mia perché dicevo che non potevo pensare a niente di peggio. Ho sempre pensato che non fosse ciò di cui avevo bisogno nella mia vita e non lo volevo. Quindi abbiamo deciso che saremmo stati a Londra, a giocare in doppio con Rafa. A quel punto Rafa mi ha chiamato e ho pensato di avere una troupe televisiva in giro e, sapendo che sarebbe rimasto privato, mi sarei rilassato. Penso che Mirka abbia amato tutto il tour durante la mia carriera, i viaggi, la logistica dietro di esso ed essere la mia roccia nel bene e nel male. È stata fantastica nella prima metà della mia carriera senza figli, grazie al cielo, e nella seconda metà con i bambini, per fortuna. E penso che sia per questo che è stato così difficile per lei alla fine, quando ha potuto vedere la sofferenza che stavo subendo con il mio ginocchio ha detto: ‘questo non è il Roger che conosco, che può schiacciare tutti.’ Poteva vedere cosa stavo passando ogni giorno. Quindi penso che alla fine fossimo tutti molto sollevati”.

Successivamente Federer ha preso le distanze dall’analisi dei dati: “Certo, puoi pensare a tutti i punti deboli e i punti di forza del tuo avversario, ma nei miei anni migliori mi sono concentrato sul mio gioco e ho capito il resto. Negli ultimi anni sono entrati in scena gli analisti e si sentono cose del tipo: “al punto di rottura, il 73% di possibilità di toccare il fondo…” E adesso cosa fai? Dici: “Bene, sto aspettando qui a testa in giù” oppure dici: “Bene, aspetta un secondo, lui sa che io lo so, quindi so che lo sa”. vai con la sensazione di “sì”. Come è andata l’ultima partita? Gli sono mancati i secondi di servizio? Cosa stavo facendo, quindi mi è piaciuta di meno quella parte. Quando diventa specifica come una macchina di Formula 1, tutto diventa predittivo”.

Infine Roger ha ammesso di essere consapevole di ciò che la sua figura ha significato per il mondo del tennis, pur mettendo in risalto le grandi carriere dei suoi più grandi rivali: “Speriamo che Novak possa continuare a battere tutti i record. Spero che Murray possa giocare tanto quanto glielo permette l’anca e che abbia ancora quella fame. Rafa sapeva di essere anche lui in una situazione difficile e spera di poter vincere ancora il più possibile. Sono consapevole di cosa ho lasciato al tennis e l’ho notato soprattutto quando ho visto la finale del Roland Garros con Alcaraz e Zverev in 5 set, che si rincorrevano avanti e indietro, dico: ‘Ho fatto anche quello’. L’ho fatto molte volte. Stavamo parlando di come avevo giocato 1.526 partite e ho dovuto guardarlo perché mi sono reso conto di aver giocato molto a tennis e maratone. Sono così sollevato di non doverlo più affrontare. Voglio dire, è stato divertente, ma soprattutto verso la fine ricordo il riscaldamento, le pause e ancora il riscaldamento per uscire e giocare. È stato uno sforzo monumentale. Adesso dici: ‘cosa c’è di così importante? È solo tennis.” Sì, è solo tennis, ma è la tua vita e hai cercato di fare del tuo meglio davanti alla gente. Adesso mi sento davvero sollevato e vedo ogni atleta o ogni persona che dà il massimo livello che ha tutto il mio rispetto”.