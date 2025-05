Carlos Alcaraz usa parole al miele per un tennista italiano ma non si tratta di Jannik Sinner: ecco a chi ha riservato i suoi elogi lo spagnolo

Carlos Alcaraz è il numero uno sulla terra rossa. lo spagnolo è reduce dalla vittoria agli Internazionali di Roma con un successo quasi disarmante nei confronti di Jannik Sinner, al rientro dopo i tre mesi di squalifica per doping (patteggiamento dovuto al caso Clostebol).

Il tennista altoatesino, subito dopo il ko, ha dato appuntamento a tutti a Parigi, al Roland Garros. Il vero obiettivo dell’attuale numero uno al mondo ma anche qui dovrà sfidare e vincere Carlos Alcaraz che senza dubbi è di fatto il favorito assoluto. Si prospetta una bella sfida a distanza tra i due e sono in molti che già sognano una finale tra i due tennisti, per un nuovo capitolo di una rivalità che sta animando il tennis odierno, come capitato in tempi recenti tra Federer e Nadal e poi successivamente con Djokovic.

Alcaraz, l’elogio a Cobolli: le parole del tennista spagnolo

Alcaraz e Sinner, grandi rispetto e professionalità tra i due ma il tennista spagnolo sembra avere un debole particolare per un altro tennista italiano. Ci riferiamo a Flavio Cobolli che dopo un periodo difficile sta ora ritrovando sé stesso. Ed insieme ad un gioco apprezzabile stanno arrivando anche le vittorie, come l’ultima ad Amburgo.

E con il successo in Germania Flavio Cobolli è anche entrato nuovamente nella top 30 del Ranking Atp. Alcaraz, in conferenza, ha voluto omaggiare proprio il tennista azzurro. “Flavio è un grande giocatore ed un bravo ragazzo – ha spiegato il tennista – dal titolo ad Amburgo che è il secondo in questa stagione fino ai suoi progressi, sono felice di quello che sta facendo” ha aggiunto.

I due sono molti amici ed Alcaraz ha anche ricordato come in Spagna abbiano condiviso il campo insieme. “All’accademia di Ferrero è venuto per allenarsi con me. E’ un talentuoso giocatore, nella scorsa stagione non ha potuto allenarsi con me per un infortunio ma si muove benissimo ed ha un tocco ottimo“. Insomma, parole d’elogio sincere per Cobolli, un altro grande talento del tennis italiano.