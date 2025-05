Cristiano Ronaldo ha chiuso ufficialmente la sua esperienza all’Al Nassr dopo due stagioni senza trofei. Adesso lo attende il Mondiale per club.

“Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti”. Con un breve post sui social Cristiano Ronaldo annuncia l’addio all’Al Nassr dopo due stagioni, in cui non ha vinto alcun trofeo di squadra e si è dovuto accontentare di aggiudicarsi solo la classifica cannonieri.

