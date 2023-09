Coppa Davis 2023: l’Australia batte la Francia al doppio, Usa sorpresi dall’Olanda

Si chiude il terzo giorno di Coppa Davis 2023. La sorpresa di giornata è la vittoria dell’Olanda sugli Stati Uniti. Il match decisivo è stato quello tra Van de Zandschulp e Paul, che ha visto il tennista dei Paesi Bassi avere la meglio con il punteggio di 7-6(2) 6-2. Nell’altro singolare perde anche Tiafoe, che cade al tie break del terzo set contro Griekspoor. 6-3 6-7(7) 7-6(3) il risultato a favore dell’olandese, che ha chiuso in anticipo la sfida rendendo il doppio inutile ai fini della vittoria dell’incontro. Doppio che ha visto la coppia statunitense Ram/Krajicek avere la meglio su Koolhof/Middelkoop al terzo set. Seconda vittoria su due per l’Olanda, che si candida a chiudere al primo posto la corsa verso Malaga. Usa che dovranno vincere la partita contro la Finlandia.

Purcell e Ebden sono decisivi nel doppio contro Mahut e Roger-Vassellin nella sfida tra Australia e Francia. L’esperto duo vince 7-5 6-3 e permette all’Australia di trovare la prima vittoria nel girone dopo la sconfitta con la Gran Bretagna. Nelle altre due sfide De Minaur ha rispettato le aspettative contro Humbert vincendo 7-6(2) 6-3 e Mannarino aveva aperto bene contro Purcell 7-6(4) 6-4. Situazione nel girone ora con Francia e Australia in testa con 1 vittoria e 1 sconfitta e Gran Bretagna e Svizzera, che si sfideranno domani, terza e quarta con una partita in meno.

Continua la grande Coppa Davis della Repubblica Ceca, che batte 3-0 la Corea del Sud. Dopo la vittoria sofferta di Machac sul numero 194 Hong con il punteggio di 7-6(8) 4-6 6-2, Lehecka archivia la pratica dominando la sfida con Kwon vincendo con il punteggio di 6-1 7-5. Il doppio corona la grande giornata dei cechi con Mensik e Pavlasek che battono in rimonta Nam e Son 3-6 7-6(5) 6-4. Repubblica Ceca che, dopo il successo a sorpresa 3-0 con la Spagna rimaneggiata di Davidovich Fokina e Zapata Miralles, ora è in testa al gruppo con due vittorie e 6 incontri vinti. Secondo posto per la Serbia, che si candida ad essere l’altra qualificata a Malaga dopo l’arrivo di Djokovic a Spalato che di certo darà una grande mano al gruppo contro la Spagna nella giornata di domani. Al momento gli iberici sono al terzo posto con una sconfitta davanti alla Corea, fanalino di coda con due sconfitte e 0 set vinti.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI