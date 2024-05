Challenger 175 Torino 2024: finalmente si parte, avanzano Fognini e Darderi

Dopo tanta, tantissima pioggia, finalmente si parte al Piemonte Open, il Challenger 175 di Torino che nei primi due giorni è rimasto al palo a causa del maltempo e che oggi, per fortuna, dopo ulteriori condizioni avverse, può partire quantomeno con il primo turno, anche se l’acqua è tornata in serata. Il primo azzurro a vincere sul Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting è Luciano Darderi: il classe 2002 è in gran forma e ha battuto abbastanza agevolmente l’argentino Camilo Ugo Carabelli, pur partendo sotto di un break in entrambi i set, salvo risalire con prepotenza fino a imporsi per 6-4 6-3. Tanti applausi anche per Fabio Fognini, che vinse da queste parti ben sedici anni fa in quello che fu il primo titolo in categoria del circuito cadetto 6-2 6-3 nel derby azzurro con Giulio Zeppieri, ripescato come lucky loser ma travolto dal taggiasco. Altro derby azzurro quello tra Francesco Maestrelli e Matteo Bellucci: vince il primo col punteggio di 6-4 6-2 e vola così al secondo turno.

I RISULTATI DELLA SERATA

Non si arrende Francesco Passaro, reduce dall’ottima esperienza agli Internazionali di Roma. L’azzurro ha avuto la meglio del colombiano Galan dopo una vera e propria maratona. Primo set vinto dal giovane italiano col punteggio di 6-2, poi però prende il reagisce il colombiano, che vince il secondo set per 7-6(6) ai vantaggi. Una delusione che non condiziona Passaro: gioca il suo miglior tennis, ha un’ottima resa col servizio e vince ancora per 6-2 il parziale. La pioggia, come detto, torna protagonista in serata quanto Nardi e Wolf erano sul 4-4 al terzo set.