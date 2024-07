Atp/Wta Washington 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco al torneo combined 500 di Washington 2024 per la giornata di martedì 30 luglio. Debutta nella capitale statunitense Luca Nardi, che sfida il qualificato Krueger: il pesarese è l’unico tennista azzurro impegnato quest’oggi. Tanto femminile invece sul centrale, da Azarenka a Badosa, ma anche Tiafoe. Di seguito l’ordine di gioco.

STADIUM

Ore 17:00 – (WC) Wolf vs (12) Kecmanovic

Non prima delle 19:00 – (ALT) Townsend vs (9) Potapova

Non prima delle 21:00 – (Q) Baptiste vs (6) Azarenka

Non prima delle 00:00 – Galan vs (5) Tiafoe

Non prima delle 01:30 – (WC) Badosa vs Kenin

JOHN HARRIS

Ore 17:00 – Volynets vs (Q) Rakhimova

A seguire – Purcell vs Kokkinakis

A seguire – (4) Korda vs Garin

A seguire – (WC) Ngounoue vs Stearns

A seguire – (6) Mannarino vs (WC) Shapovalov

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (Q) Krueger vs Nardi

Non prima delle 18:00 – (Q) Kessler vs Bouzkova

A seguire – Murray/Venus vs Khachanov/Mpetshi Perricard

A seguire – (13) Nakashima vs O’Connell

COURT 4

Ore 17:00 – Van Assche vs Cazaux

A seguire – Kovacevic vs Nishioka

COURT 5

Ore 17:00 – Samsonova/Wang vs Lumsden/Sizikova

A seguire – Shang vs (Q) Ymer

A seguire – (Q) Albot vs Diaz Acosta