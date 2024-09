Atp/Wta Pechino 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 26 settembre con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 26 settembre per quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di Pechino 2024. Fa il suo debutto sul cemento cinese il numero uno al mondo Jannik Sinner, campione in carica e al ritorno in campo dopo i titoli conquistati a Cincinnati e New York. Impegnati altri tre giocatori azzurri: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto.

CAPITAL GROUP DIAMOND STADIUM

Ore 05:00 – Osorio vs Tomljanovic

a seguire – (WC) Zhou vs (Q) Kotov

a seguire – (1) Sinner vs Jarry

Non prima delle 13:00 – Y. Wang vs Krueger

a seguire – (8) Bublik vs Cobolli

LOTUS STADIUM

Ore 05:00 – Mannarino vs Sonego

Non prima delle 07:00 – Golubic vs Xiy. Wang

a seguire – (Q) Ruse vs (WC) Wei

a seguire – Blinkova vs Muchova

Non prima delle 13:00 – Lehecka vs Martinez

MOON STADIUM

Ore 05:00 – (WC) Yao vs Bucsa

a seguire – (Q) Rodionova vs Cocciaretto

a seguire – (WC) Ma vs Begu

a seguire – (Q) Diyas vs (Q) Sawangkaew

BRAD DREWETT STADIUM

Ore 05:00 – Uchijima vs (WC) Shi

a seguire – (WC) Gao vs Sorribes Tormo

a seguire – Bondar vs Cristian

a seguire – Griekspoor vs Kecmanovic

COURT 3

Ore 05:00 – (WC) M. Wang vs (LL) Fett

a seguire – Dart vs Tauson

COURT 5

Ore 05:00 – (Q) Birrell vs (LL) Rakhimova

a seguire – (WC) Ren vs Podoroska