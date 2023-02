Atp Rio de Janeiro 2023: Norrie rimonta Alcaraz e vince il primo titolo stagionale

Norrie batte Alcaraz 5-7 6-4 7-5 nella finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro e vince il primo titolo stagionale. Il numero 1 inglese vince una partita che sembrava chiusa con Alcaraz che era in vantaggio di set e break, 3-0 nel secondo set. Il campione in carica dello Us Open cala di rendimento e cede tre servizi in fila perdendo il set. Nel set finale Norrie strappa il servizio allo spagnolo sul 5-5 e chiude il match nel game successivo. Ottimo risultato per il 27enne inglese che da oggi tornerà numero 12 del mondo scavalcando Sinner, che l’aveva superato dopo la finale raggiunta a Rotterdam. Delusione per Alcaraz che fallisce l’aggancio a Djokovic, 6980 punti per il serbo e 6780 per lo spagnolo in testa alla classifica Atp.

Dopo un primo set combattuto vinto 7-5 dallo spagnolo con un break nell’ultimo game, il match sembra essere chiuso con Norrie che cede il servizio in apertura di secondo set. Da quel momento il rendimento del numero 2 del mondo cala vistosamente e lo porta a perdere i tre servizi successivi regalando il set all’avversario. Nel terzo set Alcaraz va di nuovo in vantaggio di un break ma spreca tutti cedendo due servizi in fila andando sul 3-2 Norrie, che però si fa breakkare nel gioco successivo riportando il set on serve. Alcaraz continua a fatica al servizio ed è costretto a cedere la battuta nell’undicesimo game. Norrie non trema nel game finale e si salva ai vantaggi vincendo con il punteggio di 5-7 6-4 7-5.