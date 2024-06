Atp Queen’s 2024, Jack Draper inarrestabile: battuto anche Carlos Alcaraz

Jack Draper non si ferma più e sull’erba dell’Atp del Queen’s fa sognare i tifosi britannici a dieci giorni dal via di Wimbledon. Dopo il titolo conquistato a Stoccarda (battendo Berrettini in finale), il numero 31 al mondo elimina agli ottavi di finale anche il campione in carica Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Lo spagnolo, reduce dal trionfo al Roland Garros e dall’esordio vittorioso sull’erba con Cerundolo, non trova la chiave per disinnescare l’ottimo stato di forma di Draper. Nessuna palla break concessa dai due tennisti in un primo set che ha visto Alcaraz più volte salvarsi ai vantaggi, ma nel tie-break è il britannico a mettere sin da subito le cose in chiaro con l’allungo sul 4-0, preludio di un tutto sommato comodo 7-3.

Nel secondo parziale è Draper a trovare il primo break dell’incontro nel sesto gioco. Alcaraz manca l’occasione di riportarsi in carreggiata nel gioco successivo, poi salva tre match point (due dei quali consecutivi) sul 5-2 ma il suo avversario non trema e, rimontando dallo 0-30, raccoglie la vittoria più importante della sua carriera.

Un risultato non banale anche per il ranking. Lo spagnolo scivolerà nuovamente al numero 3, permettendo a Sinner di allungare in testa (saranno almeno 1100 punti di vantaggio dal prossimo lunedì sul secondo posto) e rimescolando le carte per le teste di serie a Wimbledon. In caso di recupero in extremis di Djokovic, sarà il serbo ad essere il numero 2 del seeding ai Championships, col rischio di un incrocio tra Sinner e Alcaraz già a livello di semifinale.