Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive di Luciano Darderi sul circuito ATP. Nel torneo 500 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, il tennista nativo argentino ma di passaporto italiano è stato sconfitto con lo score di 6-4 6-3 da Ben Shelton, seconda testa di serie del tabellone. Termina con questa eliminazione ai quarti di finale un’altra buona settimana per Darderi, che ora si sposterà a Madrid per il Masters 1000 che precede gli Internazionali d’Italia.

La cronaca della partita

Avvio equilibrato, dominato dai servizi e in particolare da quello di Shelton che concede davvero poco all’azzurro. Darderi si salva ai vantaggi sia nel quarto che soprattutto nel sesto game, quando deve annullare la prima palla break dell’incontro. Ancora problemi, decisamente più grossi, arrivano sul 4-5 per Luciano: un suo doppio fallo sullo 0-15 porta Shelton a due punti dal set. Arriva la palla set sul 30-40 e lo statunitense risponde vincente con il dritto per aggiudicarsi la frazione d’apertura.

Nel secondo set Darderi riesce finalmente a strappare la battuta al big server a stelle e strisce, ma avanti di un break sul 2-1 si fa immediatamente riprendere. In realtà inizia addirittura un parziale di quattro games a zero per Shelton, che nell’arco di pochi minuti passa a condurre per 5-2 prima di chiudere con il servizio a disposizione nel nono gioco per 6-3 al terzo match point utile.

Tutto facile per Cerundolo

In semifinale Shelton troverà un Francisco Cerundolo che prosegue nel suo positivo periodo di forma. Il tennista argentino, recentemente in grado di raggiungere i quarti di finale sia a Indian Wells che a Miami, prima di incappare in uno sfortunato sorteggio che l’ha posto di fronte a Carlos Alcaraz al secondo turno di Montecarlo, oggi non ha faticato troppo contro David Goffin. Una vittoria netta, con il punteggio di 6-3 6-2 per l’attuale numero 22 della classifica ATP, che vincendo anche domani farebbe il suo ritorno in top-20 e a un passo dal best ranking di n°19.