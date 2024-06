Atp Maiorca 2024, Fognini sconfitto e rimontato da Mensik: l’azzurro out in tre set

Fabio Fognini è stato sconfitto da Jakub Mensik in tre set, in occasione del secondo turno dell’Atp 250 di Maiorca 2024. Sconfitta amara per l’azzurro con lo score finale di 4-6 6-3 7-5, dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Rammarico per il tennista di Arma di Taggia, superato al fotofinish dopo un match equilibrato e ricco di tensione dopo varie interruzioni per problemi tecnici all’occhio di falco.

Primo set rocambolesco, iniziato nel peggiore dei modi tra interruzioni per problemi tecnici e polemiche tra i giocatori e il giudice di sedia. A equilibrio ripristinato, primo break in favore dei Mensik dopo un doppio fallo e una successiva gestione nervosa del quarto game da parte di Fognini, con il ceco in volo sul 3-1 e successivamente sino al 4-1. Da quel momento in poi, è partito un vero e proprio Fogna-show; l’azzurro ha trovato soluzioni di tocco in serie, accelerando anche bene con il suo straordinario rovescio e sorprendendo costantemente l’avversario sino al 4-3 con contro-break. Sotto 0-30 nel delicato ottavo gioco, il ligure ha preso in mano la situazione con personalità, regalando un colpo in controtempo che ha tagliato le gambe all’avversario e gli ha conferito fiducia fino al definitivo aggancio sul 4-4. Nuovo break di Fognini nel nono gioco, con Mensik falloso al servizio: due doppi falli per il 5-4 azzurro, presto diventato 6-4 con un ace esterno del fenomenale italiano a chiudere il parziale.

Secondo set partito positivamente per Mensik, avanti di un break dopo appena due game: alcune leggerezze di un Fognini comunque ispirato hanno caratterizzato un secondo game potenzialmente importante, con il ceco tutt’altro che attendista in ricezione sino al 2-0. L’azzurro ha interrotto la breve emorragia di game concludendo ai vantaggi un terzo gioco complesso grazie a un ace esterno, lo stesso che gli ha garantito il primo parziale: 3-1. Situazione di 4-1 in favore di Mensik, proprio come durante il set precedente, questa volta amministrata con maggiore risolutezza sia d’intenti che come piano d’azione; il ceco ha mantenuto la freddezza necessaria nei restanti due game al servizio, seppur rischiando nel momento di chiudere i conti. Sul 5-3 e 40-30, il giovane ceco ha commesso due doppi falli costatigli una pericolosa palla del contro-break italiano, ma Mensik ha ripreso in mano la situazione con la prima in campo e concluso il parziale con un dritto inside-in provvidenziale per il 6-3.

Terzo set iniziato con un brivido per Fognini, costretto ad affrontare una palla break nel game d’apertura dopo una pressione costante da fondo dell’avversario; due prime vincenti e un ace dell’azzurro, con personalità sull’1-0. L’azzurro ha regalato delle prodezze tecniche nel terzo game, con uno schiaffo al volo seguito da una volée stoppata, nel dettaglio, che ha esaltato il pubblico: solito show e 2-1 in serena conduzione. Nel quinto game arriva il primo momento importante del parziale con Mensik che piazza il break e si porta sul 3-2, ma Fabio non ha nessuna intenzione di mollare e recupera immediatamente lo svantaggio: 3-3. Si veleggia senza particolari sussulti sino al 5-5 quando Fognini incappa in un pessimo game e cede a zero la battuta, di fatto è il momento decisivo della partita: Mensik non si fa pregare e chiude la contesa 7-5.