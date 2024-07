Atp Gstaad 2024, Berrettini batte Cachin al primo turno: sfiderà il colombiano Galan

Matteo Berrettini vince al primo turno dell’Atp 250 di Gstaad in Svizzera. L’azzurro ha battuto in due set il vincitore del torneo 2023 Pedro Cachin con il punteggio di 6-4 7-6(2), in un match parecchio equilibrato ma anche complicato per via del forte vento che alzava la terra rossa sul campo principale. Ottima prova per Berrettini, reduce dalla sconfitta nel derby tutto azzurro a Wimbledon con Sinner, che dimostra di avere recuperato la forma necessaria per competere senza dover rischiare ricadute. Cachin lascia lo scettro della competizione al primo turno nonostante una buona prova.

Nell’altro match del primo turno, Napolitano ha perso al terzo set contro il brasiliano Heide, con il punteggio di 7-6(4) 5-7 7-6(3), in un match combattutissimo e scivolato via al tie break dell’ultima frazione. Il biellese non riesce dunque ad accedere al prossimo turno, in cui avrebbe dovuto affrontare il francese Humbert, reduce da un ottimo Wimbledon.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo set che si gioca prettamente “on serve” e dimostra quanto equilibrio ci sia tra il detentore del torneo nel 2023, Cachin, e l’azzurro Berrettini. Fino all’ottavo game entrambi mantengono il proprio turno di battuta, con un solo brivido per Berrettini al Game 6, dove l’azzurro è stato costretto da Cachin ad annullare una palla break per evitare il peggio. Al nono game Berrettini alza il ritmo e trova il break decisivo del 5-4, che lo porta a servire per il set. Berrettini non si fa scappare l’occasione e chiude 6-4 con la sua migliore arma, il servizio: ace verso l’esterno e set.

Il secondo set è quasi una copia della prima frazione, tanti i game determinati dai servizi ma sono stati tanti gli errori di entrambi i tennisti. Al quarto game Berrettini salva due palle break e poi riesce a mantenere il servizio, mentre al game successivo Cachin concede una palla break che però viene sprecata dall’azzurro. Berrettini poi all’ottavo game rischia tantissimo e deve rimontare un 30-0 per evitare il break dell’avversario. Sul punteggio di 6-5 arriva anche un bellissimo scambio: Berrettini supera Cachin con un lob, l’argentino risponde con un tweener stupendo che però è facile preda della racchetta dell’azzurro. Il game lo vince Berrettini, che quindi porta il set al tie break. Lo spareggio tra i due è senza storia: Berrettini scappa subito via e chiude con un sublime rovescio lungolinea per il 7-6(2) finale.