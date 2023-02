Atp Dubai 2023, esordio positivo per Sonego: sconfitto in due set Huesler

Lorenzo Sonego parte con il piede giusto nell’ATP 500 di Dubai, superando con il punteggio di 7-5 6-3 lo svizzero Marc-Andrea Huesler all’esordio. Un match in cui l’azzurro partiva favorito e in cui è stato bravo a trovare l’allungo decisivo nei momenti cruciali sia del primo che del secondo parziale. Lorenzo conquista gli ottavi di finale, dove potrebbe affrontare a distanza di due settimane nuovamente Felix Auger-Aliassime, contro il quale ha perso nettamente a Rotterdam. Condizioni di gioco in ogni caso diverse e soprattutto il canadese deve ancora scendere in campo contro Maxime Cressy.

LA PARTITA – Dopo un paio di games dominati dai servizi Lorenzo è il primo a trovare il break, portandosi sul 3-1 nel primo set. Immediata al reazione dell’elvetico, che va subito 0-30, poi 15-40 e riesce a trovare il contro-break. Ristabilita la parità, il set prosegue senza particolari scossoni fino al 6-5, quando Lorenzo trova un ottimo game di risposta e si procura tre palle per il primo parziale: non concretizza la prima, ma va a segno sulla seconda per il 7-5.

Games che diventano molto più lottati nella seconda frazione: Sonego annulla una palla break sull’1-1, poi Huesler lo imita nel game successivo. Entrambi sono ancora costretti ai vantaggi nei successivi rispettivi turni di battuta, poi Lorenzo senza patemi va sul 4-3 e come accaduto nel primo set trova l’allungo nel momento opportuno. Va 30-40, ottiene il break e poi chiude con il servizio per 6-3.