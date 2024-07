Atp Bastad 2024, Nadal: “Sto giocando molto meglio ma devo continuare a migliorare”

Rafael Nadal ha ottenuto l’accesso alla finale dell’Atp 250 Bastad 2024. Allo spagnolo manca solo una vittoria per conquistare il suo 93esimo titolo e e da tanto manca la stupenda sensazione di vincere un torneo. Rafael Nadal dopo aver battuto Duje Ajdukovic in semifinale si è detto contento e orgoglioso e inoltre ha spiegato come è riuscito a recuperare dopo la maratona di tennis contro Navone: “È stata una grande sfida affrontare un giocatore che ha dimostrato un alto livello di tennis. Ero fiducioso ed è stato difficile per me respingerlo perché colpiva ogni palla molto forte. Ho trovato soprattutto spettacolare il suo rovescio. Alla fine ho trovato In ogni caso, avevo l’atteggiamento giusto e sono molto soddisfatto di averlo raggiunto dopo ieri”, ha dichiarato Rafa.

Lo spagnolo, in merito al rapido recupero dopo lo sforzo del match contro Navone, ha spiegato brevemente la sua tecnica: “Dopo la partita ho passato 20 minuti sulla cyclette, mi sono idratato molto e ho cercato di riposare il più possibile. Non è facile dormire a sufficienza dopo una partita come questa, soprattutto per uno spagnolo, a cui piace andare a andare a letto tardi quando mi sono svegliato ho notato il corpo molto stanco, ma nessun grande disagio e questa era la cosa più importante per me”.

Nadal affronterà nella finale dell’evento svedese Nuno Borges, che arriva fiducioso e dovrà giocare il suo miglior tennis se vuole vincere il titolo, ma Rafa è carico: “È tutto molto diverso, ma quello che ho chiaro è che non avrei mai potuto immaginare di essere qui a 38 anni. Sono molto orgoglioso di tutto quello che è successo nella mia vita e nella mia carriera sportiva. Tornare qui dopo tutti questi successi “È molto bello, sono molto felice e ora quello che voglio è essere pronto a lottare per il titolo”.

“Ci sono tante cose in cui devo continuare ad evolvere. L’importante è leggere la partita, scegliere il tiro giusto nei momenti importanti. Piano piano sto recuperando la velocità delle gambe che mi permette di tirare con potenza con il diritto Sto giocando molto meglio rispetto a due mesi fa, ma devo continuare a progredire, devo accettare tutte le sfide che arrivano ed essere disposto a soffrire in campo per continuare a darmi opportunità di successo”, ha concluso un emozionato Rafael Nadal.