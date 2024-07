Atp Bastad 2024, Nadal: “Ho gareggiato poco, vittorie come queste aiutano”

Rafa Nadal accederà ai quarti di finale per la prima volta quest’anno e lo farà all’Atp di Bastad dopo l’inglese Cameron Norrie. Il maiorchino dunque aggiunge tempo e partite sulle gambe in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Dopo questa grande vittoria, come riporta Puntodebreak, Nadal sfiderà Mariano Navone, di cui l’ex numero uno ha enorme rispetto: “Grandi sensazioni. Era da un po’ che non giocavo sul circuito, dai tempi del Roland Garros, e avere l’opportunità di competere bene contro un grande giocatore come Cameron è una bellissima sensazione. Penso che in alcuni momenti ho giocato un buon tennis, in altri ho dovuto giocare un po’ più aggressivo, ma questo fa parte del viaggio di oggi. Ho gareggiato poco, quindi le partite e le vittorie come quella di oggi aiutano. Mantenere il ritmo durante la partita e mantenere la pressione sull’avversario durante tutta la partita è qualcosa che devo migliorare, perché non ho giocato abbastanza”.

“Sento che in un certo senso all’inizio della partita lui era un po’ migliore di me perché vinceva i suoi servizi abbastanza facilmente e io faticavo un po’ di più con il servizio, ma sono stato io a prendere il break. E poi all’inizio del secondo set, stavo giocando meglio di lui, avevo palle break e avevo più controllo, ma ho giocato una brutta partita e lui ne ha giocata una molto buona e mi ha rotto. Quindi mi sono detto: ‘ok, è 1-4, ma per me potrebbe anche essere 4-1, quindi devo continuare a fare quello che sto facendo’. Probabilmente ho giocato un po’ più aggressivo con il rovescio e penso che alla fine della partita abbia funzionato un po’ meglio. Questo fa la differenza. Con il diritto sono abbastanza soddisfatto e anche con il servizio”, prosegue Nadal.