Atp 250 Winston-Salem 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 19 agosto

Il programma di lunedì 19 agosto dell’Atp 250 di Winston-Salem, torneo che si disputa sul cemento outdoor statunitense dal 18 al 24 agosto. Prosegue il programma del primo turno, ma andranno in scena anche alcune sfide del secondo turno, come quella tra Vukic e Mannarino e quella tra Cazaux e Hijikata. Ecco, quindi, il programma di giornata.

STADIUM

Dalle 20:00 – Coria vs (PR) Stricker

Non prima delle 22:00 – Goffin v Munar

Non prima delle 00:30 – Vukic vs (4) Mannarino

Non prima delle 2:30 – McDonald vs Moutet

COURT 2

Dalle 20:00 – Comesana vs Shang

A seguire – Djere vs (L) Svajda

A seguire – (Q) Kumar vs (WC) Carreno Busta

COURT 3

Dalle 20:00 – (Alt) Muller vs Lestienne

A seguire – O’Connell vs Kirchheimer

Non prime delle 23:30 – Cazaux vs (16) Hijikata

COURT 4

Dalle 20:00 – Doppio

A seguire – (Q) Tien vs (Q) Schoolkate