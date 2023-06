Alcaraz-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Grigor Dimitrov nei quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023 (Londra), torneo di scena sui campi in erba della capitale inglese. Il numero due del mondo è il maggiore indiziato per accedere al penultimo atto, dove eventualmente troverebbe uno tra lo statunitense Sebastian Korda oppure il padrone di casa Cameron Norrie. Prima, però, l’insidiosa sfida contro il bulgaro, riuscito ad arrivare tra i migliori otto dopo essere dovuto passare attraverso le qualificazioni. Alcaraz conduce il bilancio dei precedenti per 2-0. I due, tuttavia, non si sono mai incontrati sul verde. Qui l’ex top ten avrà maggiori chances per provare a mettere i bastoni tra le ruote nel tennis dell’allievo di Juan Carlos Ferrero.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Dimitrov scenderanno in campo oggi (venerdì 23 giugno). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali) sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento londinese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Alcaraz e Dimitrov fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.