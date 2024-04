Tiro a volo, preolimpico Doha 2024: De Filippis secondo per un piattello nel trap

Un grande Mauro De Filippis manca la possibilità di vincere la finale del trap al torneo preolimpico di Doha 2024 per un solo piattello, e deve così accontentarsi, si fa per dire, dell’argento. A trionfare in Qatar è lo spagnolo Andres Garcia, che chiude con quattro errori e il punteggio di 46/50, mentre il forte tiratore italiano, ieri al comando delle qualifiche con appena un errore, è secondo con cinque errori e il punteggio di 45/50 dopo un testa a testa serrato tra i due finalisti rimasti a giocarsi le prime due posizioni. Al terzo posto il turco Oguzhan Tuzun, al comando nella prima metà della finale a sei, quindi il maltese Chetcuti, lo sloveno Lepen e l’albanese Kumi chiudono il quadro dei primi sei sulle pedane mediorientali. Giovanni Pellielo, decimo nelle qualificazioni, era rimasto fuori nonostante il parimerito a 121 piattelli con cui aveva chiuso la giornata di ieri con appena quattro errori nelle serie.

Per quanto riguarda la gara femminile, l’oro di Tokyo Zuzana Rehak Stefecekova conquista la vittoria, podio completato da due australiane, vale a dire Laetisha Scanlan e Penny Smith. Per quanto riguarda le italiane, non hanno centrato il pass per la finale: Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa hanno chiuso le qualificazioni rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione,