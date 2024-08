Wolfsburg-Bayern Monaco oggi in tv: programma, orario e diretta Bundesliga 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Wolfsburg-Bayern Monaco, partita valida per la prima giornata della Bundesliga 2024/2025. Comincia con una trasferta molto insidiosa l’avventura di Vincent Kompany sulla panchina dei bavaresi, chiamati a riscattare i deludenti risultati della scorsa stagione e di tornare a puntare con forza al titolo. Anche il Wolfsburg sogna un campionato di alto livello, per tornare a occupare le posizioni nobili in classifica dopo il dodicesimo posto della passata stagione. Il fischio d’inizio è in programma alle 15:30 di domenica 25 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Calcio (canale 251), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.