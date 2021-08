Volley femminile, Italia-Slovacchia domani in tv: orario e diretta streaming Europei 2021

by Deborah Sartori

Torneo di Montreux - Miriam Sylla in ricezione - Foto FIP

Domani in tv Italia-Slovacchia: ecco come vedere la partita delle azzurre della Pool C agli Europei 2021 di volley. Terza sfida dopo quelle contro Bielorussia e Ungheria, in cui le ragazze di Davide Mazzanti vogliono altri punti per avvicinarsi al primo posto nel girone. Non dovranno però sottovalutare la Slovacchia guidata dall’italiano Marco Fenoglio, che proverà a rifarsi dopo le sconfitte rimediate contro Ungheria e Croazia. L’appuntamento è per le ore 17.15 di lunedì 23 agosto. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, cronaca e commento al termine, oltre a classifiche e risultati aggiornati in tempo reale.