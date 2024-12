E’ Pius Paschke il re di Titisee-Neustadt e della stagione di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Il tedesco ha infatti trionfato dal trampolino grande HS142 e ha fatto esultare il pubblico di casa per il successo del suo beniamino, arrivato col brivido, visto che lo ha fatto in rimonta e per appena 0.4 punti sull’austriaco Michael Hayboeck, che sperava di poter tornare a vincere dopo otto anni e aveva chiuso al comando il primo round. Ecco però il sorpasso nella manche finale che frutta il 290.4 a 290 tondi, mentre a completare il podio è il norvegese Kristoffer Erik Sundal, staccato di 5.7 punti dal leader. Non c’erano italiani in questa tappa di Coppa del Mondo, in attesa di rivedere i nostri saltatori nei prossimi weekend.

LA CLASSIFICA DELLA GARA DI TITISEE-NEUSTADT DAL TRAMPOLINO GRANDE

PASCHKE Pius (GER) 290.4 HAYBOECK Michael (AUT) 290.0 SUNDAL Kristoffer Eriksen (NOR) 284.7 LANISEK Anze (SLO) 284.3 HOERL Jan (AUT) 277.9 FETTNER Manuel (AUT) 277.7 LINDVIK Marius (NOR) 276.4 WOLNY Jakub (POL) 274.3 KRAFT Stefan (AUT) 274.1 DESCHWANDEN Gregor (SUI) 272.9

Per Paschke è il quinto successo stagionale nella corsa alla sfera di cristallo, in cui è leader della graduatoria con 676 punti dopo 8 dei 29 eventi previsti. Inseguono, nettamente staccati a oltre duecento punti di ritardo, gli austriaci Tschofenig, Hoerl e Kraft, uno dei favoriti di inizio stagione, l’altro tedesco Wellinger, è invece sesto.

BIS PER SCHMID A ZHANGJIAKOU NELLA PROVA FEMMINILE

Arriva il bis per Katharina Schmid, che vince anche gara-2 sul trampolino grande HS106 di Zhangjiakou. In Cina l’atleta tedesca ripete l’affermazione di ieri e chiude questo fine settimana dominante di Coppa del Mondo in Cina. La classe ’96 ha chiuso con 221.1 punti, salendo sul podio insieme ad Ema Klinec, seconda con 208.9, e all’austriaca Lisa Eder con 200.6. A chiudere la top-5 invece la nipponica Sara Takanashi con 199.5 punti e l’altra atleta slovena Nika Prevc con 196.1. Tutto sommato arrivano buone notizie anche dall’Italia, già protagonista ieri con un’inaspettata top-10 con le sue due rappresentanti. Lara Malsiner chiude in 13esima posizione con 175.8 punti, mentre Annika Sieff è 18esima con 165.1.

“Mi sento benissimo. Sono molto, molto felice. È così bello saltare qui”, ha detto Schmid al termine della gara. La medaglia d’argento ai Giochi Olimpici cinesi del 2022 si era classificata seconda dietro l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger nelle qualificazioni, ma ha poi dominato la finale sulla collina Snow Ruyi. Mentre la gara di sabato è stata fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche, l’evento di domenica si è svolto in modo molto più fluido. “Penso che oggi la competizione sia stata più facile e un po’ più giusta”, ha detto Schmid. “Il vento era più o meno lo stesso per tutti (questa volta).”

LA CLASSIFICA DI GARA-2

1. Katarina Schmid GER 221.1

2. Ema Klinec SLO 208.9

3. Lisa Eder AUT 200.6

4. Sara Takanashi JPN 199.5

5. Nika Prevc SLO 196.1

6. Selina Freitag GER 195.0

7. Jacqueline Seifriedsberger AUT 193.3

8. Alexandria Loutitt CAN 191.9

9. Eva Pinkelnig AUT 190.7

10. Thea Minyan Bjoerseth NOR 183.4

13. Lara Malsiner ITA 175.8

18. Annika Sieff ITA 165.1

Schmid che dopo la doppietta in Asia è ovviamente sempre più leader della classifica generale con 380 punti. Al suo inseguimento Prevc con 229, Freitag con 1934, Eder con 180 e Klinec con 150. La nostra Lara Malsiner è 16esima con 64 punti, mentre Annika Sieff si trova poco più indietro, 21esima con 39 punti conquistati fin qui in queste due tappe di Coppa.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Coppa del Mondo di salto con gli sci prosegue la prossima settimana in Europa. Non dovranno spostarsi troppo gli uomini, mentre sarà il lungo il viaggio delle donne, perché entrambe le competizioni andranno in scena in Svizzera, per la tappa di Engelberg dal 20 al 22 dicembre con due gare maschili e altrettante femminili. Il tutto con la Tournèe dei Quattro Trampolini che incombe a cavallo del nuovo anno: dal 29 al 6 gennaio.