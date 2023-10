Arzignano-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Virtus Verona, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Le due squadre occupano le parti alte della classifica del Girone A con i padroni di casa che cercheranno compiere il sorpasso sugli ospiti che si trovano ad un punto in più rispetto all’Arzignano. Il match, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18.30, sarà trasmesso su Sky Sport (CANALE 253) oltre ad essere trasmesso su NOW TV.