Venezia-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Brescia, match del Penzo valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La squadra lagunare di Paolo Vanoli è reduce dalla netta sconfitta di Vrosinone, ma adesso vuole voltare pagina per ripartire e allontanarsi dalla zona retrocessione. Le Rondinelle, dal loro canto, sono ultime in classifica ed hanno un disperato bisogno di vincere questo scontro diretto per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

