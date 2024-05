Ternana-Bari in tv: data, orario e streaming ritorno playout Serie B 2023/2024

Ternana-Bari sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno dei playout di Serie B 2023/2024. Allo stadio Liberati secondo dei due atti che mettono in palio la salvezza e l’ultima retrocessione in C. Dopo l’andata giocata in terra pugliese, in Umbria gli ultimi novanta minuti di gioco. In caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, va ricordato, saranno premiate le Fere perché hanno chiuso il campionato cadetto, per quanto riguarda la regular season, in una posizione migliore rispetto ai Galletti. Chi riuscirà ad avere la meglio conservando la categoria?

DOVE VEDERE TERNANA-BARI IN TV

Per Ternana-Bari appuntamento fissato alle ore 20.30 di giovedì 23 maggio. La diretta tv è prevista sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW e anche sulla piattaforma Dazn.