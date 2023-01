Sportface.it vi offre il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di domenica 29 gennaio 2023. Giornata piena di appuntamenti da non perdere, dal calcio – con la Serie A che offre il big match Napoli-Roma – al tennis con la finale dell’Australian Open. Spazio anche agli sport invernali, al basket e al volley. Di seguito il palinsesto completo.