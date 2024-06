Sorteggio tabelloni Wimbledon 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Ecco le informazioni per il sorteggio del torneo di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba da lunedì 1 a domenica 14 luglio. Jannik Sinner per la prima volta nella sua ancor giovanissima carriera sarà il numero uno del tabellone in una prova dello Slam. Dopo i dubbi delle ultime settimane dovrebbe esserci anche Novak Djokovic, che finirà invece dall’altro lato, essendo la seconda testa di serie. Tanta la curiosità per Carlos Alcaraz? Finirà nella zona di Jannik o in quella del tennista serbo? Lo scopriremo oggi. Così come non possiamo non citare Jasmine Paolini, tra le prime otto favorite del seeding sui campi dei Championships che finora non le hanno regalato molte soddisfazioni nel corso degli anni. Ai nastri di partenza non solo Jannik e Jasmine, però. Sono in totale 15 i nostri portacolori, 10 nel tabellone maschile e 5 in quello femminile. A chi era stato/a ammesso/a di diritto, si è infatti aggiunto Mattia Bellucci dopo aver superato brillantemente le qualificazioni.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Il sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Wimbledon 2023 andrà in scena oggi, venerdì 28 giugno alle ore 11:00 italiane (le 10:00 locali). Non è prevista una copertura televisiva, ma la cerimonia, come ormai da tradizione, potrà essere seguita attraverso una diretta streaming audio sulla radio ufficiale. Aggiornamenti saranno inoltre garantiti tramite le pagine social del torneo di Wimbledon. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il sorteggio, fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito monitorerà inoltre lo Slam londinese per tutte e due le settimane, garantendo news, approfondimenti, highlights, dirette live e le parole dei protagonisti.