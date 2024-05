Sorteggio tabelloni Roland Garros 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio in diretta oggi del Roland Garros 2024, secondo Slam stagionale: orario, canale, diretta tv e streaming. Jannik Sinner sembra aver sciolto le ultime riserve dopo il primo allenamento sulla terra parigina e dovrebbe essere regolarmente al via e nel tabellone del torneo. Sarà la seconda testa di serie, dall’altra parte rispetto a Novak Djokovic. Chi capiterà dalla sua parte, Carlos Alcaraz o Sascha Zverev?. Lo scopriremo tra poche ore. Così come c’è attesa per vedere cosa l’urna riserverà a Rafael Nadal in quello che potrebbe essere l’ultima su apparizione a Bois de Boulogne. In campo femminile nessuna sembra poter infastidire un’Iga Swiatek che sul rosso è formidabile, come già dimostrato anche sullo Chatrier più volte.

Il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros è in programma oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 14.00. In Italia, al momento, non è prevista né una diretta televisiva né una diretta streaming; gli appassionati, tuttavia, potranno seguire l’evento tramite i canali ufficiali del torneo, che proporrà una diretta sui social. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia del sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino.